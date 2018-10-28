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Çaldıkları Kasayı Açamayınca Nehre Attılar!

Eskişehir'e bağlı Mahmudiye ilçesinde 3 şahıs, bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı açamayı başaramayınca Çifteler ilçesine götürüp, Sakarya Nehri'ne attı.

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Çaldıkları Kasayı Açamayınca Nehre Attılar!

Eskişehir'e bağlı Mahmudiye ilçesinde 3 şahıs, bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı açamayı başaramayınca Çifteler ilçesine götürüp, Sakarya Nehri'ne attı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:27
Çaldıkları Kasayı Açamayınca Nehre Attılar!

Eskişehir'e bağlı Mahmudiye ilçesinde 3 şahıs, bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı açamayı başaramayınca Çifteler ilçesine götürüp, Sakarya Nehri'ne attı.

İlginç hırsızlık olayı, 26 Ekim 2018 tarihinde gece saatlerinde Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. Mahmudiye ilçesinde bulunan Yeniköy Caddesi'nde N.M.'ye ait iş yerine giren O.A., R.A. ve Ü.A., iş yerinden çelik kasa ile cep telefonu çaldı. Çelik kasayı kamyonete yükleyip, Çifteler ilçesine götüren 3 kişi, tüm çabalarına rağmen açmayı başaramadıkları çelik kasayı Sakarya Nehri'ne attı.

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NEHRE ATTIKLARINI İTTİRAF ETTİLER

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde şüphelilerden O.A. ve R.A., Mahmudiye ilçesinde saklandıkları yerde yakalandı. Ü.A.'nın yakalanması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınan O.A. ve R.A.'nın, çaldıkları çelik kasayı açamadıklarını, açamayınca da Sakarya Nehri'ne attıklarını itiraf etttiler. İtiraf  üzerine kasa, itfaiye ekipleri ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, iş yeri sahibi N.M.'ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 28.10.2018 15:53
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