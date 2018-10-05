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Çakma Polat Alemdar yakalandı!

Adana'ya bağlı Tufanbeyli ilçesinde bunan 9 yıl önce bir avukatı dizlerinden vuran ve 3 yıl önce 8 yıl hapis cezası alan bir şahıs Adana polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Firarinin sosyal medyada Kurtlar Vadisi dizisi başrol karakteri Polat Alemdar'ın fotoğrafına montajla kendi yüzünü yerleştirdiği görsellerde ortaya çıktı.

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Çakma Polat Alemdar yakalandı!

Adana'ya bağlı Tufanbeyli ilçesinde bunan 9 yıl önce bir avukatı dizlerinden vuran ve 3 yıl önce 8 yıl hapis cezası alan bir şahıs Adana polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Firarinin sosyal medyada Kurtlar Vadisi dizisi başrol karakteri Polat Alemdar'ın fotoğrafına montajla kendi yüzünü yerleştirdiği görsellerde ortaya çıktı.

05 Ekim 2018 Cuma 11:03
Çakma Polat Alemdar yakalandı!

Adana'ya bağlı Tufanbeyli ilçesinde bunan 9 yıl önce bir avukatı dizlerinden vuran ve 3 yıl önce 8 yıl hapis cezası alan bir şahıs Adana polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Firarinin sosyal medyada Kurtlar Vadisi dizisi başrol karakteri Polat Alemdar'ın fotoğrafına montajla kendi yüzünü yerleştirdiği görsellerde ortaya çıktı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, 6 Mart 2009 tarihinde Tufanbeyli ilçesinde Avukat Tolga Köklü, akaryakıt istasyonunun sözleşmeye aykırı olarak kaçak yakıt ve LPG sattığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan ve davayı bizzat takip etmek için duruşma günü Tufanbeyli'ye giden avukat Tolga Köklü, duruşmadan sonra iş yeri sahibi 31 yaşındaki Hasan Gezen tarafından dizlerinden kurşunlanarak yaralandı. Yaralanan avukat hastanede tedavi altına alınırken Hasan Gezen, olaydan sonra kayıplara karıştı.

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Bir süre sonra yakalanan ve ‘yaralama’ suçundan tutuksuz olarak yargılanan Hasan Gezen, 3 yıl önce sonuçlanan davada 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gezen teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Hasan Gezen’in Adana Merkez'deki Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.10.2018 11:51
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çakma polat alemdar yakalandı
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