Çakıcı'nın adamından Sedat Peker'e tehdit: ''Seni Erdoğan da koruyamaz''

Organize suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı’nın 1 numaralı adamı olarak gösterilen Ömer Korkmaz, çete lideri Sedat Peker’i ölümle tehdit etti. Korkmaz Peker’e ölüm tehdidinde bulunarak, “Şimdi diyorum ki sana eziyet çektireceğim!.. Seni, Tayyip Erdoğan da koruyamaz kollayamaz. Devletin polisi senin yanında duramaz: Ben sana eğer silah doğrultuyorsam bil ki devletin polisi senin yanından ayrılacak.” diye konuştu.

‘Benim kafama silah dayadın, otobana çıkardın. Şimdi diyorum ki sana eziyet çektireceğim!’

3.Göz Gazetesi’nden İrfan Aydın’a aracılığı ile yayınlattığı video aracılığı ile seslenen Ömer Kormaz’ın, Peker’e “Şimdi ben ‘Sedat Peker’den geleceksin benden özür dileyeceksin’ diyorum. Ağır konuşuyorum, oğ*um geleceksin benden özür dileyeceksin diyorum. Çünkü; sen bana k*hpelik yaptın. Beni, Rizeliyim diye yemeğe davet ettin, benim kafama silah dayadın. Bana hakaret ettin. Beni otobana çıkardın.” şeklinde hitap ettiği duyuldu.

‘Sen ölmeyi haketmişsin. Ya da beni öldürteceksin’

Tehditlerine “Niye öldüremedin o zaman. Niye öldüremediniz oğ*um o zaman da bana bugüne kadar eziyet çektirdiniz.” şeklinde devam eden Çakıcı’nın 1 numaralı adamı Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi diyorum ki sana eziyet çektireceğim! Seni, Tayyip Erdoğan seni koruyamaz kollayamaz. Devletin polisi senin yanında duramaz. Ben sana eğer silah doğrultuyorsam bil ki devletin polisi senin yanından ayrılacak. Sen ölmeyi haketmişsin. Ya da beni öldürteceksin.”

‘Peker’den Hesaplaşacağız cevabı’

Ölüm tehditlerine ve ‘çete içi hesaplaşma’ iddialarına ise Sedat Peker’den ‘Hesaplaşacağız’ yanıtı geldi. İnternet üzerinden yayınlanan ve yaklaşık 2 dakika süren o ses kaydında Peker’in; ‘Tedavi oluyoruz, yoldayız oğlum size ne oldu? Bana aleyhte yazı yazdıran o uyuşturucu bağımlıları… O yazıları kimin hangi papazların yazdırdığını biliyorum. O yazıyı yazdıranlarla elbet birgün bunun hesabı olacak. Ancak benim belirlediğim zamanda, benim belirlediğim şartlarda olacak.”