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Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: "Beni Sevmiyorsunuz , Ben de.."

Alaattin Çakıcı, basın danışmanı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir mektup yayımladı. Yayımlanan mektupta Çakıcı af konusuna değindi.

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Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: "Beni Sevmiyorsunuz , Ben de.."

Alaattin Çakıcı, basın danışmanı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir mektup yayımladı. Yayımlanan mektupta Çakıcı af konusuna değindi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:47
Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: "Beni Sevmiyorsunuz , Ben de.."

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde kalmakta olan ve  şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören, son günlerde adı sıkça gündemde olan Alaattin Çakıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdi. 

Basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderen Çakıcı,kendisini hastanede ziyaret eden MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür ederek başladığı mektubunda, Bahçeli için “Bedenini ve ruhunu, ölçü devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen Beyine, ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür eder saygılarımı sunarım.” ifadeleri ile başladı. 

Çakıcı, açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye’nin değişik yerlerinde almış olduğum  kurul raporları gereği hiçbir AF Talebim yoktur. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, sizden kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. 

Ben öpülecek eli öperim, öpülmeyecek ele de tüküren bir adamım, kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü AF istemiyorum, çıkardığınız afta ‘Alaattin Çakıcı muaftır’ ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Ama bu konuyla ilgili sizden rica ediyorum milletin önünde. Bürokraside rica, astın üste emridir, lütfen bu rica kelimesini yanlış anlamayın teşekkür mahiyetinde size rica ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şu rahmet ayında anaların, babaların, çocukların ve annelerinin kapalı duvarlar arkasında aileleri için hasret ateşiyle yanıp kül olan bu insanları sevindirirsiniz, neden ilk turda seçimi kazanamayasınız. Rabbim iyi düşünüp kendine teslimiyet duygularıyla bağlı olanları yarı yolda bırakmaz.

Eğer teslimiyetini Yüce Rabbime ise sizin kimseye ihtiyacınız yok.”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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