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Çağatay Ulusoy, Cenk Eren ve Gizem Karaca İçin Süreç Nasıl İşleyecek? Kaç Yıl Hapis Yatacaklar?

Geçtiğimiz gün ünlü isimler hakkında uyuşturucu ticareti yapma suçlaması ile hapis cezası verildi. Hapis cezasının verilmesinin ardından en çok merak edilen konu, bu isimler hapse girecek mi?

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Çağatay Ulusoy, Cenk Eren ve Gizem Karaca İçin Süreç Nasıl İşleyecek? Kaç Yıl Hapis Yatacaklar?

Geçtiğimiz gün ünlü isimler hakkında uyuşturucu ticareti yapma suçlaması ile hapis cezası verildi. Hapis cezasının verilmesinin ardından en çok merak edilen konu, bu isimler hapse girecek mi?

19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:25
Çağatay Ulusoy, Cenk Eren ve Gizem Karaca İçin Süreç Nasıl İşleyecek? Kaç Yıl Hapis Yatacaklar?

Uyuşturucudan hakkında hapis cezası verilen ünlüler hakkında yeni gelişme !

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davasında geçtiğimiz gün karar çıktı ve sanıklara ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlaması ile 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetmişti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan oyuncular için itiraz süreci başladı.

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın bugün kaleme aldığı haberine göre; “uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan haklarında hapis cezası kararı verilen ünlü oyuncular Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ile müzisyen Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay, mahkemenin verdiği bu karara itiraz edecek.

Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Yusuf Akgün’ün avukatı Erol Şahin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilimin uyuşturucu ticareti yaptığı veya başkalarına temin ettiği yönünde dosyada delil yok. Mahkeme, sürpriz bir şekilde tüm sanıklara uyuşturucu ticareti suçundan ceza verdi. Dosya kapsamına ve yasaya aykırı bulduğumuz bu kararın bozulması amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuracağız.”

Cenk Eren ile Çağatay Ulusoy’un avukatı Şeyda Yıldırım da mahkemenin kararına itiraz edeceklerini ve cezanın kaldırılması için müracaat edeceklerini söyledi.

Yıldırım, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, karara yaptıkları itiraz üzerine dava dosyasının İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderileceğini ifade etti. 5 yıla kadar hapis cezaları istinaf mahkemeleri tarafından inceleniyor. 5 yılı geçen suçlamalarda ise istinafın vereceği kararın temyiz edilmesi durumunda dosya Yargıtay’a da gönderiliyor.

Cenk Eren, cezasının istinaf mahkemesi ve Yargıtay tarafından aynen onanması durumunda infaz yasası gereğince 3 yıl 2 ay süre ile hapis yatacak. Verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle, istinaf mahkemesinin kararı aynen onaması durumunda, Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ve Selin Boronkay ise 1 yıl 9 ay hapis yatacak.

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Son DakikaÇağatay UlusoyCenk ErenGizem Karaca
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