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Büyükşehir Belediye Başkanı Açıkladı! Anlaşma Tamam

Ankara'da 24 Saat ulaşım imkanıyla Ankaralıların beğenisini toplayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'dan önemli açıklamalar.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Açıkladı! Anlaşma Tamam

Ankara'da 24 Saat ulaşım imkanıyla Ankaralıların beğenisini toplayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'dan önemli açıklamalar.

03 Nisan 2018 Salı 16:53
Büyükşehir Belediye Başkanı Açıkladı! Anlaşma Tamam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankaralıların merakla beklediği Özel Halk Otobüslerinde Ankarakart kullanımına dair müjdeli haberi verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı söz konusu konuyla ilgili tarafların anlaşmaya vardığını açıkladı.  Sosyal medya hesabından Ankaralıların sorularına yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,  Özel Halk Otobüslerinde Ankarakart kullanımına ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya, "O konuda Özel Halk Otobüsçüleri Odası ile de anlaşmaya vardık. Ankarakartın yaygınlaştırılması çalışmalarımız sürüyor. Çalışma tamamlandığında bunu da duyuracağız" dedi.

Metro hizmetlerinin normale dönüşüyle ilgili de konuşan Tuna, "Sabah itibariyle metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek. Ben özellikle 41 saattir uykusuz bir şekilde çalışan EGO ve Bugsaş personelimize teşekkür ederim. İnşallah böyle bir hadiseyle bir daha karşılaşmayız" ifadelerini kullandı. Ankarakart'ın kullanım alanının genişlemesiyle birlikte Başkentteki ikilem sona erecek, Raylı sistemde de Ankarakart kullanılacağı daha önce açıklanmıştı. 

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Son Güncelleme: 03.04.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
AnkaraUlaşımUlaşım Ankara
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