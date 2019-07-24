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Büyükelçilik Müsteşarı'na Silahlı Saldırı! Saldırgan Kafasına Sıkarak İntihar Etti!

Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, saldırgan ardından kafasına sıkarak intihar etti.

Büyükelçilik Müsteşarı'na Silahlı Saldırı! Saldırgan Kafasına Sıkarak İntihar Etti!

Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, saldırgan ardından kafasına sıkarak intihar etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:41
Büyükelçilik Müsteşarı'na Silahlı Saldırı! Saldırgan Kafasına Sıkarak İntihar Etti!

Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, silahlı saldırıda ağır yaralandı. Poganshev'i vuran saldırganın emekli asker olduğu öğrenildi.

Olay Ankara Dikmen’de yaşandı. Belarus’un Ankara Büyükelçiliği’nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olayın ardından da saldırgan, intihar etti.

Ağır yaralanan Poganshev hastanede ameliyata alındı. Poganshev’in göğsünden aldığı yara nedeniyle durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırganla müsteşarın aynı mahallede komşu oldukları, aralarında geçmişe dönük bir husumet olduğu için olayın yaşandığı belirtildi.

Valinin de hastaneye giderek müsteşar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.07.2019 21:42
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