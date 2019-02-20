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Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:56
Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü

Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Valilik'ten patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir."

Son Güncelleme: 20.02.2019 14:52
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