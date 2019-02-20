Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü

Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Valilik'ten patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir."