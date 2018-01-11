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Büyük İkramiye Rekora Gidiyor! 11 Ocak Süper Loto Sonuçları Açıklandı

11 Ocak 2018 Süper Loto Çekiliş Sonuçları açıklandı. Her hafta milli piyango idaresince gerçekleştirilen süper loto'da bu hafta büyük bir heyecan yaşanıyordu.

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Büyük İkramiye Rekora Gidiyor! 11 Ocak Süper Loto Sonuçları Açıklandı

11 Ocak 2018 Süper Loto Çekiliş Sonuçları açıklandı. Her hafta milli piyango idaresince gerçekleştirilen süper loto'da bu hafta büyük bir heyecan yaşanıyordu.

11 Ocak 2018 Perşembe 22:04
Büyük İkramiye Rekora Gidiyor! 11 Ocak Süper Loto Sonuçları Açıklandı

Büyük İkramiye Rekora Gidiyor! 11 Ocak Süper Loto Sonuçları Açıklandı

11 Ocak 2018 Süper Loto Çekiliş Sonuçları açıklandı. Her hafta milli piyango idaresince gerçekleştirilen süper loto'da bu hafta büyük bir heyecan yaşanıyordu. Geçtiğimiz haftayla birlikte 9.kez devrini gerçekleştiren Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı 21 milyon TL'ye ulaşmıştı.

Bu hafta da 6 bilen çıkmadı. 11 Ocak Süper Loto sonuçlarına göre kazanan rakamlar "4, 23, 27, 36, 51, 54" oldu. Gelecek hafta çekilecek süper loto'da büyük ikramiye tutarının 30 milyon TL'yi aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.01.2018 22:07
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