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Büyük FETÖ Operasyonu : 89 Kişiye Gözaltı Kararı

İstanbul'da başlatılan ve yürütülen FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) soruşturması çerçevesinde 71'i asker, 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Büyük FETÖ Operasyonu : 89 Kişiye Gözaltı Kararı

İstanbul'da başlatılan ve yürütülen FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) soruşturması çerçevesinde 71'i asker, 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:46
Büyük FETÖ Operasyonu : 89 Kişiye Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine bir kısmı muvazzaf 71 asker ve 18 'FETÖ imamı' hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah adreslere baskın düzenledi.

Şüphelilerin bir bölümü gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı alınan ve TSK'dan ihraç edilmiş bir albay ise Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yurt dışına çıkış yapmak üzereyken gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 10.09.2018 10:33
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