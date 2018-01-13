Bütünşehir Tasarısı Sona Eriyor-İşte Bütünşehir Olacak 51 İl

Daha önce de gündeme gelen Bütünşehir uygulaması için geri sayım devam ediyor.

İl ve İlçe Belediyelerin hizmetlerinde yaşanan sorun ve gecikmeleri daha önce gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanü 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin ‘bütünşehir’ sayılmasına yönelik çalışma yapılması yönünde talimat vermişti. Talimat sonrsı harekete geçen İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının, ortak olarak yürüttüğü çalışmanın tamamlandığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ya yapılacak sunumdan sonra tasarının Meclis’e geleceği öğrenildi. Hazırlanan taslakta, yerel yönetimlerin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumunu’ içerecek bazı yeni adımlar da atılacak.

Düzenlemenin Gerekçesi

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, belediye başkanı aynı zamanda o ilin belediye meclisinin başkanı olmayacak. Meclis içinden başka biri başkan olarak seçilecek. AK Parti kurmayları, düzenlemenin gerekçesini “Türkiye’de artık hükûmetler parlamentodan çıkmayacak. Ama belediyelerde hâlen belediye başkanı belediye meclisinin de başkanı. Bu yapısal bir sorun. Yeni sistemde, meclis başkanı meclis içinden seçilebilir. Belediye başkanı aynı zamanda meclis başkanı olmamalı. Buna karar vereceğiz. Bunu 2004’te de tartışmıştık. O gün yapılamadı. Doğru olan, kendini denetleyen bir yapının başında başkan olmamalı. Yine 2014’te merkez-yerel yetki paylaşımında da yerele yetki verildi. Ancak merkezin sahadan çekilmesi düzenlemesi o dönem Sezer tarafından veto edildi. Bunlar da yapısal sorun. Müzakere ediyoruz. Merkezin yetkileri ile ilgili de bir uyum düzenlemesi yapılabilir” şeklinde duyurdu.

51 il bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. Yani o il belediyesinin sınırları mülki sınırları ile aynı olacak. İlin belediye başkanı mülki sınırın tamamından sorumlu olacak. AK Parti kaynakları, doğru olanın şehrin tek elden planlanması olduğunu belirterek, “Belediyelerde farklı sorumluluk alanları var. Bu sorumluluk alanlarının çerçevesi tam çizilmeli. Tek elden plan yapılmalı” görüşünü dile getirdi. İl özel idareleri de kapatılacağı için buralardaki tüm kaynaklar il belediyelerine devredilecek.

Hangi İller Bütünşehir Olacak?

Kpsscafe.com.tr | Ankara