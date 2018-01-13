Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bütünşehir Tasarısı Sona Eriyor-İşte Bütünşehir Olacak 51 İl

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası 51 İl'in Bütünşehir Statüsüne geçeceği ifade edilmişti. Bu düzenleme ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

banner396

Bütünşehir Tasarısı Sona Eriyor-İşte Bütünşehir Olacak 51 İl

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası 51 İl'in Bütünşehir Statüsüne geçeceği ifade edilmişti. Bu düzenleme ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:16
Bütünşehir Tasarısı Sona Eriyor-İşte Bütünşehir Olacak 51 İl

Daha önce de gündeme gelen Bütünşehir uygulaması için geri sayım devam ediyor.

İl ve İlçe Belediyelerin hizmetlerinde yaşanan sorun ve gecikmeleri daha önce gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanü 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin ‘bütünşehir’ sayılmasına yönelik çalışma yapılması yönünde talimat vermişti. Talimat sonrsı harekete geçen İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının, ortak olarak yürüttüğü çalışmanın tamamlandığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ya yapılacak sunumdan sonra tasarının Meclis’e geleceği öğrenildi. Hazırlanan taslakta, yerel yönetimlerin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumunu’ içerecek bazı yeni adımlar da atılacak.

Düzenlemenin Gerekçesi

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, belediye başkanı aynı zamanda o ilin belediye meclisinin başkanı olmayacak. Meclis içinden başka biri başkan olarak seçilecek. AK Parti kurmayları, düzenlemenin gerekçesini “Türkiye’de artık hükûmetler parlamentodan çıkmayacak. Ama belediyelerde hâlen belediye başkanı belediye meclisinin de başkanı. Bu yapısal bir sorun. Yeni sistemde, meclis başkanı meclis içinden seçilebilir. Belediye başkanı aynı zamanda meclis başkanı olmamalı. Buna karar vereceğiz. Bunu 2004’te de tartışmıştık. O gün yapılamadı. Doğru olan, kendini denetleyen bir yapının başında başkan olmamalı. Yine 2014’te merkez-yerel yetki paylaşımında da yerele yetki verildi. Ancak merkezin sahadan çekilmesi düzenlemesi o dönem Sezer tarafından veto edildi. Bunlar da yapısal sorun. Müzakere ediyoruz. Merkezin yetkileri ile ilgili de bir uyum düzenlemesi yapılabilir” şeklinde duyurdu.

51 il bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. Yani o il belediyesinin sınırları mülki sınırları ile aynı olacak. İlin belediye başkanı mülki sınırın tamamından sorumlu olacak. AK Parti kaynakları, doğru olanın şehrin tek elden planlanması olduğunu belirterek, “Belediyelerde farklı sorumluluk alanları var. Bu sorumluluk alanlarının çerçevesi tam çizilmeli. Tek elden plan yapılmalı” görüşünü dile getirdi. İl özel idareleri de kapatılacağı için buralardaki tüm kaynaklar il belediyelerine devredilecek.

Hangi İller Bütünşehir Olacak?

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.01.2018 10:15
Anahtar Kelimeler:
Hangi Iller Bütünşehir OlacakBütünşehir Olacak IllerBütünşehir Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük İkramiye Rekora Gidiyor! 11 Ocak Süper Loto Sonuçları Açıklandı
Büyük İkramiye Rekora Gidiyor! 11 Ocak Süper Loto Sonuçları Açıklandı
Emniyete En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak (Garson, Büro İşçisi, Bulaşıkçı, Temizlik Görevlisi)
Emniyete En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak (Garson, Büro İşçisi, Bulaşıkçı, Temizlik Görevlisi)
MSB Dış Kaynaktan Subay, Astsubay Alımı (Kadın-Erkek) Müjdesi Bekleniyor!
MSB Dış Kaynaktan Subay, Astsubay Alımı (Kadın-Erkek) Müjdesi Bekleniyor!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim