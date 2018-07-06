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Bursa'da Sokak Orasında Silahlı Saldırı: Ünlü Tatlıcıyı Vurdular

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde yol orasında eşi ile konuştuğu esnada ünlü tatlıcıya silahlı saldırı düzenlendi.

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Bursa'da Sokak Orasında Silahlı Saldırı: Ünlü Tatlıcıyı Vurdular

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde yol orasında eşi ile konuştuğu esnada ünlü tatlıcıya silahlı saldırı düzenlendi.

06 Temmuz 2018 Cuma 13:44
Bursa'da Sokak Orasında Silahlı Saldırı: Ünlü Tatlıcıyı Vurdular

Ünlü tatlıcı sokak ortasında saldırıya uğradı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre dayısı ile aralarında alacak verecek davası bulunan ve onlarla tartışmalı olan ünlü tatlıcının sahibi 38 yaşındaki Fatih Kahraman, otomobilini yol kenarına çekip karısı Yadigar Karaman'la telefonda konuştuğu esnada hareket halinde olan bir otomobilden açılan ateş sonucu başından vuruldu veağır şekilde yaralandı.

Yaşanan feci olay sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine  sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Kahraman, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede, Karaman'ın aracında 2 mermi çekirdeği bulundu.  

Olayı duyunca büyük şok yaşayan Fatih Karaman’ın eşi Yadigar Karaman, polise verdiği ifadesinde, "Eşimin dayıları arasında husumet vardı. Koruma kararı da vardı. Eşimi vuran kişilerin bulunup yakalanmasını istiyorum" sözlerini söyledi.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çağşı çalışma başlatırken Kahraman'ın sürekli tehdit telefonları aldığı iddia edildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaFatih KahramanBursa
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