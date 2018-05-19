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Bursa'da Katliam: 2 Çocuğunu Karısını ve Babasını...

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre cinnet geçiren bir kişi, babasını, 2 çocuğunu ve karısını katletti.

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Bursa'da Katliam: 2 Çocuğunu Karısını ve Babasını...

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre cinnet geçiren bir kişi, babasını, 2 çocuğunu ve karısını katletti.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:13
Bursa'da Katliam: 2 Çocuğunu Karısını ve Babasını...

Bursa'da tüyleri diken diken eden korkunç olay yaşandı. 

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre akıllara durgunluk veren olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Evciler köyünde meydana geldi. 

İddiaya göre uzun süredir işsiz olan ve psikolojik problemleri olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Hamza Sakin isimli kişi, Mudanya'da bir lisede okuyan oğlu 15 yaşındaki S.S. ve kızı 18 yaşındaki Ü.S.'yi de yanına alarak karısı 40 yaşındaki Havva Sakin'in de kaldığı babası 70 yaşındaki Hasan Sakin'in Evciler köyünde bulunan evine gitti. Birlikte iftar yaptıktan sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cinnet getiren Hamza Sakin yanında getirdiği tabancayla evin içerisinde rastgele ateş etmeye başladı. 

Önce babasını vurarak öldüren Hamza Sakin daha sonra odalara kaçmaya çalışan eşi ve 2 çocuğuna da kurşun yağdırmaya başladı. Cinnet geçiren Hamza Sakin'in silahından çıkan kurşunlarla 4 kişi olay yerinde hayatlarını kaybederken, cinnet getiren eş, sakinleştikten sonra jandarmaya giderek teslim oldu. 

Silah seslerini duyan komşuların ihbar etmek üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. 112 Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından 4 kişinin de hayatlarını kaybettiklerini tespit etti

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından baba, eş ve 2 çocuğun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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