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Bursa'da kaçak akaryakıt tesisine baskın: Yanan otobüslerde kullanıldığı iddia ediliyor

Bursa KOM ekipleri, otobüslerin genelinde kullanıldığı ve kaçak üretildiğiiddia edilen akaryakıtın üretim tesisine ve taşıma tankerine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bursa'da kaçak akaryakıt tesisine baskın: Yanan otobüslerde kullanıldığı iddia ediliyor

Bursa KOM ekipleri, otobüslerin genelinde kullanıldığı ve kaçak üretildiğiiddia edilen akaryakıtın üretim tesisine ve taşıma tankerine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 09:31
Bursa'da kaçak akaryakıt tesisine baskın: Yanan otobüslerde kullanıldığı iddia ediliyor

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, son zamanlarda artan otobüs yangınlarının ardından otobüslerde kullanılan akaryakıtı mercek altına aldı.

KOM ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda otobüslerin yüzde 95'inde kullanıldığı belirlenen akaryakıtın yağ karışımlarından kaçak olarak üretildiği ve olası bir yangın anında kontrol altına alınmasının çok zor olduğunu tespit etti. Bu tespitin ardından harekete geçen ekipler, Bursa'da otobüs yakan akaryakıt üretimi yapan H.B.'ye ait geri dönüşüm tesisine ve O.A. ile Y.L. isimli 2 şahsın kullandığı akaryakıt tankerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakıt tankerinde 4 bin, geri dönüşüm tesisinde ise 6 bin litre toplamda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiren ekipler, tesis üzerinde ayrıntılı inceleme gerçekleştirdi.

Elverişsiz bir ortamda tamamen kâr amaçlı üretilen ve artan otobüs yangınlarına sebep olduğu değerlendirilen akaryakıtı piyasaya süren ve dağıtımını yapan şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. 

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