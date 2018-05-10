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Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütüne Büyük Darbe

Fetullahçı terör örgütünün polis ve asker yapılanmasına yönelik Bursa'da düzenlenen operasyonda, bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen 82 eski polis ve askeri personel kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütüne Büyük Darbe

Fetullahçı terör örgütünün polis ve asker yapılanmasına yönelik Bursa'da düzenlenen operasyonda, bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen 82 eski polis ve askeri personel kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 23:31
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütüne Büyük Darbe

Fetullahçı terör örgütünün polis ve asker yapılanmasına yönelik Bursa'da düzenlenen operasyonda, bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen 82 eski polis ve askeri personel kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün asker ve polis kanadına yönelik büyük operasyon gerçekleştirildi.  Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ PDY soruşturması çerçevesinde Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 82 eski polis ve askeri yakalayarak gözaltına aldı.  Gözaltına alınan polislerden ifadesi alınan 25 kişi adliyeye sevk edilirken, diğer 57 kişinin sorgulama işlemleri emniyette devam ediyor. 

Öte yandan Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettirileceği öğrenildi.

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BursaBursa FetöBursa Fetö Operasyonu
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