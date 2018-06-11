Bursa'da Feci Kaza: TIR Duran Yolcu Otobüsüne Çarptı: 2 Ölü

Son dakika haberi Bursa'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa'da meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, İnegöl'den Bartın yönüne doğru gitmekte olan 50 DK 189 plakalı yolcu otobüsü, Bursa-Yalova karayolu süpürgelik mevkisinde arızalandı.

Arızalanması sonucu aracın şoförü otobüsü yol kenarında durdurdu ve park etti. Sürücüsünün yol kenarına park ettiği otobüse, aynı yönde seyretmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 SC 566 plakalı tır, arkadan çarptı.

TIR'ın duran otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, bu sırada otobüsün motorunu kontrol eden şoförlerden Cemil Aydemir ile ona ışık tutarak yardımcı olan bir yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.

46 kişinin bulunduğu otobüsteki yolculardan 10'u ise çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Bölgedeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi bölgede yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavbi altına alındı.

Kaza ile ilgili polis soruşturması başlatıldı.

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