Burdur'da Korkunç Kaza! 2 Polis Yaralandı

Burdur'da şarampole yuvarlanan kamyonetin içindeki 2 polis memuru yaralandı. Antalya'dan Ankara'ya görevli gittiği öğrenilen Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Onaral idaresindeki kamyonet, Erenardıç Mevkiinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

Kazada Onaral ile kamyonette bulunan polis memuru Ömer Demiralay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralı polisler daha sonra hastaneye kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada Burdur İl Emniyet Müdürü Çankal, hastanede yaralı polis memurlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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