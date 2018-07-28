Bunalıma Giren Polis Memuru İntihar Etti!..

İstanbul, Bakırköy'de 8 ay önce göreve başlayan polis memuru bunalıma girerek kendi silahı ile kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Bir inşaat işçisi tarafından polis otosu içerisinde kanlar içinde bulunan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru hayatını hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy Fidanlık Çobançeşme E-5 karayolu üzerinde meydana gelen olayda polis memuru bunalıma girerek intihar etti. Birlikte görev yaptığı polis arkadaşlarına sürekli olarak '' istifa edeceğim, görevi bırakacağım'' gibi şeyler söyleyen polis memuru 8 ay önce göreve başlamış bir polis memuruydu.

Mesai arkadaşlarının aktardığı bilgilere göre borcu olmayan ama sürekli olarak hayattan bir beklentisi olmayan profile sahip olduğu belirtiliyor.

Beylik tabancasını başına dayayıp t etiği çeken polis memuru bir inşaat işçisi tarafından kanlar içinde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri aracın içerisinde yaşamını yitiren polis memurunun şahsi eşyalarını buldu.

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