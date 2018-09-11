Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını yeniden çektirdi!..

Afrin harekatında şehit düşen Fatih Mehmethan'ın eşi düğün albümünde yer alan fotoğrafları yeniden çektirdi ancak tek başına çektirdi. Fotoğrafların çift olan hali ile tek başına çektiren şehit eşinin fotoğraflarını yan yana görenlerin yüreği dayanmıyor.

Eşi şehit düştüğünde henüz 4 aylık evli olan Gamze Mehmethan'ın yayınladığı fotoğraflar yürek yaktı.

Afrin Harekatı'nın şehitlerinden biri de Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'dı.

Şehidin acı haberi o dönemde baba ocağı olan Ümraniye'ye düşmüş ve şehidin ailesi gözyaşlarına boğulurken, acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etmişti.

Şehidin eşi Gamze Mehmethan ise eşinin cenazesini askeri üniforma ile karşılamış ve tabutun başında 'Kalk da bana gel' diyerek adeta yürekleri dağlamıştı.

Eşinin şehit düştüğü dönemde henüz 4 aylık evli olan Gamze Mehmethan, aradan geçen sürenin ardından eşiyle çektirdiği düğün fotoğraflarının aynısını bu kez tek başına çektirdi.

İşte şehit Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesinde yaşananlar ve ardında bıraktığı düğün fotoğrafları...