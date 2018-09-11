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Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını yeniden çektirdi!..

Afrin harekatında şehit düşen Fatih Mehmethan'ın eşi düğün albümünde yer alan fotoğrafları yeniden çektirdi ancak tek başına çektirdi. Fotoğrafların çift olan hali ile tek başına çektiren şehit eşinin fotoğraflarını yan yana görenlerin yüreği dayanmıyor.

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Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını yeniden çektirdi!..

Afrin harekatında şehit düşen Fatih Mehmethan'ın eşi düğün albümünde yer alan fotoğrafları yeniden çektirdi ancak tek başına çektirdi. Fotoğrafların çift olan hali ile tek başına çektiren şehit eşinin fotoğraflarını yan yana görenlerin yüreği dayanmıyor.

11 Eylül 2018 Salı 15:51
Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını yeniden çektirdi!..

Afrin harekatında şehit düşen Fatih Mehmethan'ın eşi düğün albümünde yer alan fotoğrafları yeniden çektirdi ancak tek başına çektirdi. Fotoğrafların çift olan hali ile tek başına çektiren şehit eşinin fotoğraflarını yan yana görenlerin yüreği dayanmıyor.

Eşi şehit düştüğünde henüz 4 aylık evli olan Gamze Mehmethan'ın yayınladığı fotoğraflar yürek yaktı.

Afrin Harekatı'nın şehitlerinden biri de Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'dı.

Şehidin acı haberi o dönemde baba ocağı olan Ümraniye'ye düşmüş ve şehidin ailesi gözyaşlarına boğulurken, acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etmişti.

Şehidin eşi Gamze Mehmethan ise eşinin cenazesini askeri üniforma ile karşılamış ve tabutun başında 'Kalk da bana gel' diyerek adeta yürekleri dağlamıştı.

Eşinin şehit düştüğü dönemde henüz 4 aylık evli olan Gamze Mehmethan, aradan geçen sürenin ardından eşiyle çektirdiği düğün fotoğraflarının aynısını bu kez tek başına çektirdi.

İşte şehit Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesinde yaşananlar ve ardında bıraktığı düğün fotoğrafları...

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dilek21 26 dakika önce

Allah sabırlar versin gerçek sevgi bu ışte örnek olunacak bir evlliliken hayalerinin yarım gencecik insanlar cennette kavusursunuz inşAllah

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Cevap 21 dakika önce

Polis ve asker eşi olmak = bu fotograflar..bizler için her ne kadar şeref ve onurlandırıcı bi duygu olsada böyle acı anlarada şahit oluyor yüregimiz yemek yapar yalnız yersin
Bayramını yalnız tatilini doğumunu hastalıgını yalnız gecirirsin elin yüreğinde yaşarsın Vatan sag olur sen babasız evlat eşsiz hayat geçirirsin Vatan Sagolsun

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