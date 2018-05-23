Bülent Tezcan MİT Tutanaklarını Eren Erdem'e Verdiğini Söyledi

CHP Milletvekili Eren Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan'dan MİT Tırları tutanaklarını gazetecilik zamanında aldığını söyledi.

Eren Erdem, milletvekili listelerine girmeyince, bunun sebebi olarak söylediği Bülent Tezcan'a karşı adeta savaş açtı. Kavgayla birlikte aynı zamanda MİT tırları tutanaklarının deşifre olma süreci de ortaya çıktı. Bugüne kadar CHP'li Enis Berberoğlu'nun MİT tutanakları konusunda sorumlu olduğu, bu belgeleri FETÖ'den temin ettiği düşünülüyordu, fakat Berberoğlu gibi FETÖ'den belge aldığı iddia edilen Erdem, MİT Tutanaklarının Bülent Tezcan tarafından verildiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tezcan, "Her namuslu siyasetçi, böyle bir belgeyi bulduğu zaman açıklar.Her namuslu gazeteci böyle bir belgeyi yazar ve takip eder Her namuslu siyasetçi de söylediği sözün arkasında durur Bu iş bu kadar basittir." dedi.

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