Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bülent Ersoy'un Sağlık Durumu Hakkında Üzücü Açıklama

Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında ünlü ses sanatçısı Onur Akay'dan bir son dakika açıklaması geldi. Akay yaptığı açıklamada kötü haberi verdi.

banner396

Bülent Ersoy'un Sağlık Durumu Hakkında Üzücü Açıklama

Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında ünlü ses sanatçısı Onur Akay'dan bir son dakika açıklaması geldi. Akay yaptığı açıklamada kötü haberi verdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:59
Bülent Ersoy'un Sağlık Durumu Hakkında Üzücü Açıklama

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması geldi.

Kötü haberleri vermesi nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, yine kötü bir haberi verdi. Onur Akay, Bülent Ersoy'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu.

19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi.

Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.''

Ayakta Durmakta Zorlanıyordu

Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy 4 gün önce Vadistanbul'daki Jolly Joker'de konser vermişti. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Bülent Ersoy ayakta durmakta zorlanıyordu.

Bülent Ersoy o gün şu açıklamayaı yapmıştı: ''Çok kötüyüm. Sanki sigara içen bir insanmışım gibi ciğerlerimde sorun olmuş. Buradan hastaneye gideceğim, serum takılacak. Söz verdiğim mekana çıkmam gerekiyor, profesyonel olmak budur.''

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Sağlık DurumuBülent Ersoy Hasta MıBülent Ersoy Hastalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK Subay, Astsubay, Uzman Erbaş , Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Rekor!
TSK Subay, Astsubay, Uzman Erbaş , Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Rekor!
Skandal Savunma: "Bizim Güzel Kadınlarımız Var"
Skandal Savunma: "Bizim Güzel Kadınlarımız Var"
Bakan Bugün Açıkladı! Emniyet 5 Bin Trafik Polisi Alımı Yapacak
Bakan Bugün Açıkladı! Emniyet 5 Bin Trafik Polisi Alımı Yapacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim