Bülent Ersoy'un Sağlık Durumu Hakkında Üzücü Açıklama

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması geldi.

Kötü haberleri vermesi nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, yine kötü bir haberi verdi. Onur Akay, Bülent Ersoy'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu.

19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi.

Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.''

Ayakta Durmakta Zorlanıyordu

Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy 4 gün önce Vadistanbul'daki Jolly Joker'de konser vermişti. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Bülent Ersoy ayakta durmakta zorlanıyordu.

Bülent Ersoy o gün şu açıklamayaı yapmıştı: ''Çok kötüyüm. Sanki sigara içen bir insanmışım gibi ciğerlerimde sorun olmuş. Buradan hastaneye gideceğim, serum takılacak. Söz verdiğim mekana çıkmam gerekiyor, profesyonel olmak budur.''

Kpsscafe.com.tr | Ankara