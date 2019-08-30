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Bu Türk bayrağına yakından bakan gözyaşlarına engel olamıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Osman Gazi Anadolu Lisesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, 6 aylık bir çalışma ile 2 metreye 2 metre ve 60 santim boyutlarındaki tuvale 36 bin 647 şehidin ismini yazarak Türk bayrağı oluşturdu.

Bu Türk bayrağına yakından bakan gözyaşlarına engel olamıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Osman Gazi Anadolu Lisesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, 6 aylık bir çalışma ile 2 metreye 2 metre ve 60 santim boyutlarındaki tuvale 36 bin 647 şehidin ismini yazarak Türk bayrağı oluşturdu.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:06
Bu Türk bayrağına yakından bakan gözyaşlarına engel olamıyor

Okulun görsel sanatlar öğretmenleri Fatih Contarlı ve Mesude Işıklı'nın başlattığı çalışmayla, önce 2 metreye 2 metre ve 60 santim boyutlarındaki tuvale Türk bayrağının resmi çizildi. Resmin üzerine ise okul öğrencilerinin de katkısı ile çoğu Çanakkale şehidi olan 36 bin 647 şehidin ismi yazıldı. 6 aylık çalışma neticesinde şehitlerin ismiyle dalgalanan bayrak hazır hale geldi.

Osman Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Cavit Onat, şehit isimlerinin yazıldığı bayrağı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) sergilenmek üzere hediye etmek istediklerini belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimiz ile beraber bir Türk bayrağı hazırlamaya başladık. Şehitlerimizin adları, bayrakta dalgalanmaları meydana getirecek şekilde güzel puntolarla yazılarak bayrağı oluşturduk. Bu bayrağımızı sergilemek özellikle meclisimize göndermek istiyoruz. Emeği geçen öğretmen ,öğrenci ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bayrak fikrini ortaya atan okulun görsel sanatlar öğretmeni Fatih Contarlı ise "Şehit kanıyla sulanmış bu topraklara bir şeyler emanet etmemiz gerekiyordu bizim de. 2 metreye 2 metre 60 santim boyutunda bir Türk bayrağı yaptık. Bayrağımızın altını önce hafif bir kırmızı renkle boyadıktan sonra üzerine 36 bin 647 şehidimizin ismini yazdık. Şehit isimleri çoğunlukla Çanakkale şehitlerinden oluşuyor. 6 aylık bir çalışma ile bayrağımızı bitirdik" şeklinde konuştu.

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bu türk bayrağına yakından bakan gözyaşlarına engel olamıyor
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