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Bu Numaraya Dikkat! 'Alo' Dedi! Binlerce Lira Kaptırdı!

Alo 0850 vurgunu mağdurlarından Hülya A., 4 bin dolarını nasıl kaptırdığını açıkladı. Banka müşteri temsilcileri gibi arandığını söyleyen Hülya A., kendisini arayan kişilerin profesyonel davrandığını söyledi

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Bu Numaraya Dikkat! 'Alo' Dedi! Binlerce Lira Kaptırdı!

Alo 0850 vurgunu mağdurlarından Hülya A., 4 bin dolarını nasıl kaptırdığını açıkladı. Banka müşteri temsilcileri gibi arandığını söyleyen Hülya A., kendisini arayan kişilerin profesyonel davrandığını söyledi

13 Mayıs 2018 Pazar 11:29
Bu Numaraya Dikkat! 'Alo' Dedi! Binlerce Lira Kaptırdı!

Alo 0850 vurgunu mağdurlarından Hülya A., 4 bin dolarını nasıl kaptırdığını açıkladı. Banka müşteri temsilcileri gibi arandığını söyleyen Hülya A., kendisini arayan kişilerin profesyonel davrandığını söyledi.

 İstanbul Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, daha çok banka ve kurumsal firmalarca kullanılan 0850 alan kodlu numaradan arayarak 'Bankadan arıyoruz' diyerek yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteye baskın yapmış, çete çökertilmişti. Mağdurlardan Hülya A. , başından geçenleri Habertürk'e anlattı. Hülya A, "Şubat ayında 0850 432 16 99’dan arandım. Telefondaki bir kadındı. Bankadan aradığını söyleyip ‘Kredi kartınızla kumar sitelerinde işlemler yapılmış. Bilginiz dahilinde mi?’ diye sordu. ‘Yok’ dedim. Bunun üzerine ‘cep telefonunuza şifre gelecek. Şifreyi söyleyin hemen işlemi iptal edelim ve kartı işleme kapatalım. Yeni kart gönderelim’ dedi. Bir an telefonu kapatıp bankayı aramak istediğimi söyledim. Ancak karşımdaki kadın o kadar profesyonel ki kimlik bilgilerimi de bildiği için inandım. Gelen şifreleri ona söyledim...Telefonu kapattıktan sonra kredi kartımın iptal edildiğini düşündüm. Birkaç gün sonra alışveriş yaparken kartın açık olduğunu görünce bankayı aradım. 3 bin 500 ve 528 dolarlık harcamaları görünce şok geçirdim. İtirazımı yaptım. Ancak ekstreme yansıdı.Beni arayan dolandırıcılar bu işin ustası olmuşlar. Bana ismimle hitap ettiler. Kimlik bilgilerimi nereden, nasıl aldıklarını bilmiyorum. Hatta hangi bankada kartımın olduğunu çok iyi biliyorlardı. İnanılmaz profesyonel dolandırıcılar. Haberi hemen savcı beye götürüp dosyaya eklenmesini istedim" dedi.

0850 432 16 99 numarasıyla binlerce kişiyi dolandıran şikayet neticesinde çeteye yönelik operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan kişilerden emniyetteki ifadesi tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi gözaltına alınmıştı. Yeni mağdurların da dosyaya ekleneceği, soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.05.2018 11:31
Anahtar Kelimeler:
AloBinlerce LiraDolandırıcılık çetesi
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selda 26 dakika önce

Beni de kaç kez aradilar açtım ses yok engelledim hepsini hala ariolar

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