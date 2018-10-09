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Bu Nasıl Vicdansızlık! Boyu Uzun Diye Evden Kovuldu

Erzurum’da yaşamını sürdürmeye çalışan Akromegali hastası Serap Demir, boyunun 2 metre olması sebebi ile üvey babası tarafından evden kovuldu. Geceleri bölge hastanesinde kalan Serap Demir, yetkili makamlardan yardım talebinde bulundu.

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Bu Nasıl Vicdansızlık! Boyu Uzun Diye Evden Kovuldu

Erzurum’da yaşamını sürdürmeye çalışan Akromegali hastası Serap Demir, boyunun 2 metre olması sebebi ile üvey babası tarafından evden kovuldu. Geceleri bölge hastanesinde kalan Serap Demir, yetkili makamlardan yardım talebinde bulundu.

09 Ekim 2018 Salı 10:39
Bu Nasıl Vicdansızlık! Boyu Uzun Diye Evden Kovuldu

Aslen Adıyamanlı olan ve  Erzurum’da doğup büyüyen 24 yaşındaki Serap Demir, yaşı ilerledikçe akromegali hastalığı nedeniyle boyu sürekli uzamaya başladı. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Serap Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden atıldı. Öz babasının cezaevinde olmasından dolayı başka sahip çıkanı olmadığı için sokakta kalan genç kız, bazı geceleri ise bölge hastanesinde yatmak zorunda kalıyor.

BÃ¶yle vicdansÄ±zlÄ±k gÃ¶rÃ¼lmedi Boyu uzun diye...

Genç kız ailesinin kendisine sahip çıkmadığı belirterek, “Dışarıya çıktığım zaman insanlar boyumla dalga geçiyor, boyuma gülüyor. Kalabalık yerlere, insan arasına çıkamıyorum, oturamıyorum. Sokakta insanlar bana güldükçe psikolojim bozuluyor. Boyum tam olarak 2 metre doğuştan bu şekildeyim yaşım ilerledikçe sürekli boyum uzamaya başladı. Babam cezaevine girdikten sonra annem başka bir adamla evlendi, üvey babam da beni evden kovdu. Bu boyla bana kimse iş vermiyor. Geceleri hastane köşelerinde kalıyorum, hastayım kimse maalesef bana yardım etmiyor” ifadelerini kullandı.

BÃ¶yle vicdansÄ±zlÄ±k gÃ¶rÃ¼lmedi Boyu uzun diye...

Yetkililerden tek isteğinin bir ev olduğunu belirten 24 yaşındaki Serap Demir, “Sadece bir evim olsun içinde rahatça yaşayabileyim, kiramı karşılasınlar yeter. Hastane köşelerinde yaşamaktan sıkıldım. Ailem bana sahip çıkmıyor, gidecek bir yerim yok. Tek istediğim yaşayabileceğim bir evim olsun” şeklinde konuştu.

Akromegali hastalığı nedir?

Akromegali, beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön lobundan çok fazla miktarda büyüme hormonu salgılanması sebebiyle oluşan bir hastalık türüdür. Bu rahatsızlık çeşidinde hasta dev bir görünüme sahip olur. Ancak hastalık kişinin büyüme çağının bitiminden sonra baş gösterirse sadece el-ayakların genişlemesi, çene ile burnun büyümesi ve sesin kalınlaşması görülür. Akromegali, tedavi edilmezse hastalarda kalp yetmezliği görülür.

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Son Güncelleme: 09.10.2018 12:04
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talip kılınç 2 saat önce

Allah rızası için bu bayan a yardım edelim

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