Bu da 'inşaat bank'

Bir dolandırıcılık olayı da Sivas’ta yaşandı. Ev sahibi olmak isterken dolandırılan yaklaşık 180 kişi paralarını ve arsalarını geri alabilmek umuduyla çare üretmeye çalışıyorlar.

Sivas’ta yaklaşık 180 kişi ev sahibi olma hayali kurarken arsalarını ve paralarını kaybetti. Aanslara yansıyan bilgilere göre N.Ö isimli müteahhit 13 yıl önce Sivas’ın Yüceyurt Mahallesi'nde 'sizi cazip koşullarda konut sahibi yapacağım' vaadi ile çok sayıda kişinin tapularını üzerine geçirdi. Tapularını üzerine geçirdiği arazilerin üzerinde inşaat yapmaya başlayan N.Ö. birkaç yıl içerisinde bitirdiği evlerin bir bölümünü sahiplerine teslim etti.



Bu sayede güven sağlayan N.Ö. yeni inşaatlara başladı. İnşaat yapacağı alanlardaki birçok tapuyu ev vaadi ile üzerine geçiren müteahhit inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişiye de daire satışında bulundu. Ajanslara yansıyan haberlerde yer alan iddiaya göre bir süre sonra işleri bozulan N.Ö. başladığı inşaatları bitiremedi. Ev sahibi olma hayali ile arsalarını ve paralarını verip mağdur olan çok sayıda kişi yargıya başvurarak haklarını arama yoluna gitti fakat N.Ö’nün arazi ve biten daireleri akrabalarının üzerine devrettiğini devirlerden sonra ise bu akrabalarının reddi miras yaparak hukuki sorumluluktan kurtuldukları ortaya çıktı. Mağdurlar arsa ve paralarını geri alabilmek için çalmadık kapı bırakmadı.



Mağdurlar yaptıkları açıklamalarda "11 yıldır mücadele veriyoruz. Bizden aldığı arazileri kardeşlerinin üzerine devretmiş. Onlarda reddi miras yapmış. N.Ö’ye ulaşamıyoruz. Elimizdeki sözleme ve senetleri icraya verdik. Ancak üzerinde herhangi bir şey kalmadığı için icra yolu ile tahsilat yapamıyoruz. Bitip teslim edilen dairelerin de tapuları kardeşlerinin üzerinde. İnşaatların ruhsatı bulunmuyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Devletimizden yardım istiyoruz" açıklaması yaptılar.

Not: KPSSCAFE haberlerinden bildirim almak için Android ve İOS uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA