BTK Bilişim Uzman Yardımcısı Alımı Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları BTK resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Yazılı sınav sürecini başarıyla geçen adaylar mülakat tarihi ve saatini BTK resmi internet sitesinden öğrenebilecekler. BTK'dan yapılan duyuruda ilgili sonuçlara http://kariyer.btk.gov.tr/BilisimUzman/sorgulama adresinden ulaşılabileceği belirtilirken, ayrıca sözlü sınavlarla ilgili şu ifadelere yer verildi :

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, 25-26-27/04/2018 tarihleri arasında sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, Kurumumuz merkez binasında (Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Sözlü sınava gelirken adaylar yanlarında geçerli kimlik belgesi bulundurmalıdır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan özgeçmişlerini ve fotoğraflarını güncellemeleri gerekmektedir. Sınav ilanında belirtilen sözlü sınava girmeye hak kazananlardan istenen belgeler (sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan, erkek adaylardan askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan), adayın sözlü sınava gireceği gün Kurumda alınacaktır.

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