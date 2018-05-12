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BTK Başkanından TAMAM-DEVAM Açıklaması: Tweet'lerin Yarısı..

Geçtiğimiz Salı günü başlayan ve Twitter gündeminde günlerdir konuşulan Tamam-Devam tartışmaları hakkında yeni bir açıklama geldi.

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BTK Başkanından TAMAM-DEVAM Açıklaması: Tweet'lerin Yarısı..

Geçtiğimiz Salı günü başlayan ve Twitter gündeminde günlerdir konuşulan Tamam-Devam tartışmaları hakkında yeni bir açıklama geldi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:05
BTK Başkanından TAMAM-DEVAM Açıklaması: Tweet'lerin Yarısı..

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Twitter gündemine oturan TAMAM-DEVAM tartışmaları sonrası BTK'dan bir açıklama geldi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in sorularını yanıtlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan Facebook'un şeffaflık ve bilgi paylaşımı konusunda Twitter'dan daha önde olduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Facebook atması gereken adımları attı, Twitter'a göre daha masum. Temsilcileriyle irtibat halindeyiz, yasalarımıza uyum sağlamaya çalışıyorlar. Twitter bilinçli şekilde kaçıyor. Bot (sanal) hesaplarla yönlendirmeye izin veriyor."

ŞİMDİLİK SADECE..

Sayan açıklamasının devammında "Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. YSK buna karar verirse biz de teknik olarak uygularız. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız" diye konuştu.

ENGELLEMİYORUZ..

"Tamam", "Devam" kampanyasıyla ilgili ABD'den Türkiye'nin 6 katı tweet atıldığını belirten Sayan, "Ciddi anlamda profesyonel bir manipülasyona işaret ediyor. Engelleme teknik olarak yapabileceğimiz bir şey ama biz bununla ön planda olmak istemiyoruz. Bizden böyle bir reaksiyon almak için yapıyorlar, 'Engelleriz' lafını duymak istiyorlar" dedi. BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde 7/24 teyakkuzda olduklarını anlatan Sayan, seçim gecesi tedbirleri 2 katına çıkaracaklarını söyledi. Bu doğrultuda GSM operatörlerine de talimat verdiklerini kaydeden Sayan, GSM operatörlerinin de normal dönemin en az iki katı önlem alacaklarını da söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA

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