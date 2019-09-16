BSHA 150 Haber Sitesine Ücretsiz İçerik Sağlıyor

Türkiye’de basın alanındaki tek AR-GE şirketi olan Bilim ve Sağlık Haber Ajansı’nın Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Erkan Doğan, yerel basının desteğiyle kısa sürede önemli bir yol aldıklarını söyledi. “Haberin Yeni Dünyası” sloganıyla hem Anadolu basınına hem de basın emekçilerine yeni fırsatlar sunduklarını anlatan Doğan, “Yerel basına gösterdikleri ilgi ve destek için çok teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız güçle büyümeye devam edeceğiz” dedi. BSHA’nın bağımsız muhabirler tarafından üretilen görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haberleri internet üzerinden abonelerine ücretsiz bir şekilde ulaştırdığını anlatan Doğan, “Bu noktada teknolojik xml teknolojisi kullanılarak haberlerimiz otomatik olarak çekilebilmektedir. BSHA burada teknolojik bir köprü görevi görüyor.



GÖRÜNTÜLÜ HABER SERVİSİ ÇOK YAKINDA



BSHA bu noktada eşi benzeri olmayan bir modelde Anadolu basınına ekonomik katkı sağlamaktadır” dedi. www.bsha.com.tr adresinden haberlere ulaşan abone haber sitelerinin editörlerinin her gün 30’u aşkın güncel ve özel habere ulaşma şansını yakaladığını anlatan Doğan, çok yakında görüntülü haber servisine de başlayacaklarını ifade etti.

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