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Böyle uyudu... Böyle çarptı... Can aldı... İşte saniye saniye kaza anı...

Samsun’da kamyon şoförünün direksiyon başında uyuduğu ve yol kenarında yürüyen 59 yaşındaki Burhan Yazıcı’ya çarptığı anlar kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Talihsiz vatandaş kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybederken kamyon şoförü Gürdal T.’nin uykuya yenik düştüğü ve kısa süre sonra da yaşanan kaza aracın içindeki güvenlik kamerasından görüntülendi.

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Böyle uyudu... Böyle çarptı... Can aldı... İşte saniye saniye kaza anı...

Samsun’da kamyon şoförünün direksiyon başında uyuduğu ve yol kenarında yürüyen 59 yaşındaki Burhan Yazıcı’ya çarptığı anlar kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Talihsiz vatandaş kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybederken kamyon şoförü Gürdal T.’nin uykuya yenik düştüğü ve kısa süre sonra da yaşanan kaza aracın içindeki güvenlik kamerasından görüntülendi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 23:51
Böyle uyudu... Böyle çarptı... Can aldı... İşte saniye saniye kaza anı...

Samsun’da kamyon şoförünün direksiyon başında uyuduğu ve yol kenarında yürüyen 59 yaşındaki Burhan Yazıcı’ya çarptığı anlar kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Talihsiz vatandaş kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybederken kamyon şoförü Gürdal T.’nin uykuya yenik düştüğü ve kısa süre sonra da yaşanan kaza aracın içindeki güvenlik kamerasından görüntülendi.

Kaza dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi. 

Samsun’dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.’nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı’ya (59) çarptı. 

Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı ise saniye saniye kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.’nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı’ya çarptığı görüldü.

İşte direksiyon başında uyuyan kamyon şöförünün bir cana kıydığı anlar;

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Son Güncelleme: 08.09.2018 23:57
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