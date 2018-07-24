Böyle Rezillik Görülmedi: Küçük Kıza Babası, Eniştesi, Amcası, Kuzeni...

Bursa Orhangazi'de tüyleri diken diken eden bir olay meydana geldi.

Lise öğrencisi, tacizi rehber öğretmenine yolladığı mektubunda açıkladı. Y.Ç. mektubunda, babası S.Ç.’nin kendisini arkadaş ortamına çağırdığını, burada eniştesi A.Y.’nin zorla birlikte olması için kendisini tehdit ettiğini söyledi. Y.Ç., eniştesinin kendisini bir yıl öncesine kadar istismar etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Y.Ç. ayrıca, yaşadıklarını anlatıp yardım talebinde bulunduğu kuzeni S.K.’nın da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Kendisini taciz eden S.K.’nin, bir süre sonra cinsel istismara başladığını anlatan Y.Ç., mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Babamın, ilçede işletmecilik yapan arkadaşı E.Ü. tarafından da cinsel tacize uğradım. Buna karşı koyunca, E.Ü. okuluma gelip ‘Bu okulda fuhuş yapan birçok kız’ var diyerek beni şikayet etti. Babam, eniştem, kuzenim ve babamın arkadaşı küçüklüğümden beri bana alkol de içiriyordu.”

ÖĞRETMEN HAREKETE GEÇTİ

Rehber öğretmenin, Y.Ç.’nin mektubunda anlattıklarını savcılığa iletmesiyle konu ile ilgili soruşturma başlatıldı ve gözaltı talimatları birer birer verildi.

İfadesi alınan Y.Ç., şikayetçi olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcıya ifade veren baba, enişte ve kuzen suçlamaları kabul etmeyerek, Y.Ç. ile kendi isteği doğrultusunda birlikte olduklarını öne sürdü. E.Ü’nün ifadesi ise Y.Ç. ile benzerlik gösterdi.

Y.Ç.’nin Yalova Devlet Hastanesi’nde yapılan adli tıp muayenesinde cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. Baba, enişte, ve kuzen S.K. geçen 13 Nisan’da tutuklandı. Y.Ç.’nin babasının arkadaşı E.Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddianamede, Y.Ç.’nin babası S.Ç. tarafından ilkokul ikinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar birçok kez cinsel istismara uğradığı, S.Ç.’nin eylemlerinin ‘alt soya karşı çocuğun cinsel istismarı’ kapsamında olduğu ve ‘atılı suçun zincirleme şekilde işlendiği’ değerlendirmesi yapıldı.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ



Savcı, A.Y.’nin de Y.Ç.’yi sekizinci sınıftan on birinci sınıfa kadar taciz ve cinsel istismara maruz bıraktığı, eylemlerinin tamamının ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ kapsamında kaldığı ve ‘atılı suçu zincirleme şekilde işlediği’ni aktardı.

Yine S.K.’nin fiilinin ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ kapsamında kaldığını ve ‘atılı suçu zincirleme şekilde işlediği’ni belirten savcı, E.Ü. hakkında ise ‘tehdit ve sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ kapsamında iddianame hazırladı.

Dört kişinin ayrı ayrı cezalandırılmasının istendiği iddianame, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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