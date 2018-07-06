Böyle Baba Olmaz Olsun: Öz Kızına Yaptıkları Kan Dondurdu

Böyle baba olmaz olsun !!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen tüyler ürpertici olayda, Dündar D. isimli kişinin, kızı D.D., Cumhuriyet Savcılığı'na geldi ve 5 ay önce babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. D.D. savcılığa verdiği ifadesinde, babasının 5 yıldır kendisine haftada 2-3 kez cinsel istismarda bulunduğu öne sürdü. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Dündar D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dündar D. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Dündar D. hakim karşısına çıktı. Dündar D.'nin kızı D.D. ve eşi de mahkemede bulundu.

D.D. mahkemede verdiği ifadesinde, "Zaman zaman her gün, zaman zaman da haftada 2-3 kez, sürekli olarak tacizde bulundu. Annem bakkala bile gönderse, babam karşı çıkardı. Babam annemi bakkala gönderip, evde benimle yalnız kalıp, taciz ederdi. 5 yıl boyunca neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum. Babam beni kimseye söylememem için tehdit ediyordu. Söylediğim takdirde annem de dahil kimsenin bana inanmayacağını söylüyordu" dedi.

ANNEN ÖLÜNCE...

Bir kargo firmasında gece çalışmakta olan babasının işi nedeniyle gündüzleri evde olduğunu anlatan D.D. şu şekilde devam etti: "Ben Gerede ilçesinde lisede okuyordum. Eve saat 15.30- 16.00 gibi geliyordum. Bunu bile babam fırsata çeviriyordu. Bana cinsel istismarda bulunuyordu. Bir keresinde 'Annen 2 yıl içerisinde ölecek ve ben de seninle evleneceğim' dedi." D.D. mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı.

Genç kızın annesi F.D. de eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı "18 yıllık evliyim, kocamın böyle bir sapık olduğunu bilmiyordum. Zaman zaman kendisinden şüpheleniyordum. Çünkü, sürekli olarak kızımı odaya götürüp konuşuyorlardı. Kızımın söylediklerine inanıyorum" diye konuştu.

BELDEN AŞAĞISI ÇIPLAKTI..

Duruşmada tanık olarak dinlenen genç kızın dayısı M.Ç. ise ifadesinde yeğeni olayı anlattıktan sonra birlikte eve gittiklerini, eniştesinin belden aşağısının çıplak olduğunu ve onu dövdüğünü söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Dündar D.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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