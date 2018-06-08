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Böyle Anne Olmaz Olsun! Önce Kocasını Bıçakladı! Sonra Öz Oğluna Böyle İşkence Yaptı!

Osmaniye'de daha önce eşi tarafından bıçaklanan ve 2 gün yoğun bakımda kalan Mehmet A. eşi Seda A.'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

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Böyle Anne Olmaz Olsun! Önce Kocasını Bıçakladı! Sonra Öz Oğluna Böyle İşkence Yaptı!

Osmaniye'de daha önce eşi tarafından bıçaklanan ve 2 gün yoğun bakımda kalan Mehmet A. eşi Seda A.'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

08 Haziran 2018 Cuma 17:33
Böyle Anne Olmaz Olsun! Önce Kocasını Bıçakladı! Sonra Öz Oğluna Böyle İşkence Yaptı!

Osmaniye'de daha önce eşi tarafından bıçaklanan ve 2 gün yoğun bakımda kalan Mehmet A. eşi Seda A.'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Boşanma davaları devam eden çiftin çocukları 6  yaşındaki D'ye öz annesi tarafından şiddet uygulandığı ve işkence gördüğü haberini alan Mehmet A. eşinden ayrı yaşadığı eve gitti ve burada eşinin öz evladına yaptıklarını cep telefonuyla kaydetti. Mehmet A. , "Eşim daha önce beni karnımdan bıçakladı. İki gün yoğun bakımda kaldım. Mahkemeye başvurdum. 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak cezası ertelendi. Çocuğum hala şiddete maruz kalmakta. Daha önce çocuğum bir çok kez hastanelik oldu anne şiddetinden dolayı. Bu kadından her şey beklenir. Çocuğumun hayatından dahi endişe ediyorum. Daha önce çocuğumu tekmeleye tekmeleye bayılttı. Allah rızası için yetkilikler yardım etsin" şeklinde konuştu.

Mehmet A.'nın babası Abdurrahman A. ise, "Torunumu bazen eli yüzü mor şekilde görüyordum. Hep soruyordum bu çocuğa ne oluyor diye. Parkta oynarken düşüyor filan diyorlardı. Meğer anne dayağına maruz kalıyormuş. Ben sonradan öğrendim" dedi.

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BöyleAnneOsmaniye
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Ayse 54 dakika önce

Senin gibi erkeğin kalıbına tüküreyim

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