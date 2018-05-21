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BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak (Mezuniyet-Bölüm Şartları, Başvuru Tarihi)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 71 kişilik personel alımına başvuru süreci 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle başlıyor.

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BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak (Mezuniyet-Bölüm Şartları, Başvuru Tarihi)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 71 kişilik personel alımına başvuru süreci 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle başlıyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:02
BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak (Mezuniyet-Bölüm Şartları, Başvuru Tarihi)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 71 kişilik personel alımına başvuru süreci 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle başlıyor.

BOTAŞ'tan geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda kurumun çeşitli il ve ilçelerdeki personel ihtiyacının giderilmesi için personel alacağı, bu alımlar için başvuru işlemlerinin İŞKUR üzerinden gerçekleşeceği belirtilmişti. Yine ilgili duyuruda, alım yapılacak pozisyonlar ve personel adaylarında aranacak nitelik şartları aşağıdaki gibi belirtilmişti.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.05.2018 15:21
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