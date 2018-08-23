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Botan Çayı'nda Kaybolan Askerin Cansız Bedeni Bulundu! Rütbesi ve Kimliği Belli Oldu!..

Siirt’te arkadaşlarıyla beraber serinlemek için Botan Çayı'na giren ve daha sonra kaybolan askerin kimliği ve rütbesi belli oldu. Akıntıya kapılarak kaybolan 26 yaşındaki asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

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Botan Çayı'nda Kaybolan Askerin Cansız Bedeni Bulundu! Rütbesi ve Kimliği Belli Oldu!..

Siirt’te arkadaşlarıyla beraber serinlemek için Botan Çayı'na giren ve daha sonra kaybolan askerin kimliği ve rütbesi belli oldu. Akıntıya kapılarak kaybolan 26 yaşındaki asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:34
Botan Çayı'nda Kaybolan Askerin Cansız Bedeni Bulundu! Rütbesi ve Kimliği Belli Oldu!..

Siirt’te arkadaşlarıyla beraber serinlemek için Botan Çayı'na giren ve daha sonra kaybolan askerin kimliği ve rütbesi belli oldu. Akıntıya kapılarak kaybolan 26 yaşındaki asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Botan Çayı'na serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılan Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığında görevli Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber alındı. İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'ın cesedi, Elazığ'dan gelen dalgıçlar tarafından, suya girdiği yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta yaklaşık 1,5 metre derinlikte çay kenarındaki söğüt köklerine takılmış vaziyette bulundu.

Aydoğan'ın cesedi ambulansla otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynaklar; İHA

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Botan Çayı'na giren asker kayboldu
Botan Çayı'na giren asker kayboldu
Son Güncelleme: 23.08.2018 14:32
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