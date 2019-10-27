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Boşandığı eşini 13 kurşunla öldürmeye çalışan şahsa 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi: 'Asıl mağdur benim' dedi

Boşandığı eşine 13 kurşun sıkarak öldürmeye çalışan adamın yargılanması, yerel mahkeme ile Yargıtay arasında ‘indirim savaşı’na dönüştü. Yüksek Mahkeme, kararı 2 kere bozdu. Son duruşmanın ardından mağdur kadının avukatı 3. kez temyize gideceklerini söyledi.

Boşandığı eşini 13 kurşunla öldürmeye çalışan şahsa 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi: 'Asıl mağdur benim' dedi

Boşandığı eşine 13 kurşun sıkarak öldürmeye çalışan adamın yargılanması, yerel mahkeme ile Yargıtay arasında ‘indirim savaşı’na dönüştü. Yüksek Mahkeme, kararı 2 kere bozdu. Son duruşmanın ardından mağdur kadının avukatı 3. kez temyize gideceklerini söyledi.

27 Ekim 2019 Pazar 08:52
Boşandığı eşini 13 kurşunla öldürmeye çalışan şahsa 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi: 'Asıl mağdur benim' dedi

Bilmeceye dönen hikaye İzmir’in Bayraklı’da yaşandı. Fatma Ö. (40) ile 17 yıllık eşi Erdal Ö. (48), 2014’de anlaşmalı olarak boşandı. Ancak tarafların eksik müracaatı nedeniyle karar kesinleşmedi. Daha sonra Fatma Ö., şiddet gördüğü gerekçesiyle Erdal Ö’den şikayetçi oldu. Devlet korumasına alınan kadın, sığınma evine yerleştirildi. 

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile dava açıldı

Star'dan Atakan Şen'in haberine göre, talihsiz kadın, velayetleri eski eşinde olan 3 çocuğunu görmek için 2015’de Erdal Ö’nün evine gitti. Evlatlarıyla vakit geçiren Fatma Ö, bir iki saat sonra sığınma evine dönmek üzere çocukları ile vedalaştı. Erdal Ö, Fatma Ö’ye apartmanın çıkışına kadar eşlik etti. İkili bahçede tartışmaya başladı. Ardından Erdal Ö. belindeki silahı çıkararak, Fatma Ö.'yü 13 yerinden yaraladı. Fatma Ö. ağır yaralandı, fakat uzun süren tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı. Erdal Ö. ise tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Erdal Ö. hakkında ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açıldı. 

Yargıtay kararı bozdu

Yargılandığı mahkeme, ilk kararında ‘kasten yaralama’ suçundan tahrik ve iyi hal indirimi yaparak 7 yıl 10 ay ceza verdi. Kararın temyize götürülmesi sonrası Yargıtay, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza verilmesi gerekçesi ile kararı bozdu. Mahkeme ikinci yargılamada ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 6 yıl 8 ay ceza verip ve tutuklu sanığın beraatine hükmetti. Yargıtay, haksız tahrik indiriminin fazla olduğunu belirterek, kararı ikinci kez bozdu. Sanık Erdal Ö. ise son sözünde, ‘’Bu olay, beni, yaptırmaya zorlanmış bir olay. 3 çocuğum var, onlara bakmakla yükümlüyüm. 21 yıllık devlet memuruyum. Bu dosyada asıl mağdur olan benim’’ dedi. Mahkeme heyeti, tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak,10 yıla hükmetti ve sanığın adli kontrol şartı ile serbest kalmasının devamına karar verdi. Fatma Ö’nün avukatı kararı temyize götürecekleri öğrenildi. 

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