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Borcunu Ödeyemeyen Genç 8. Kattan Atlayarak Hayatına Son Verdi!

Adana'da yaşayan 35 yaşındaki Egemen Ş, borçlarından dolayı bunalıma girerek sekizinci kattan atlayarak hayatına son verdi. İşte detaylar...

Borcunu Ödeyemeyen Genç 8. Kattan Atlayarak Hayatına Son Verdi!

Adana'da yaşayan 35 yaşındaki Egemen Ş, borçlarından dolayı bunalıma girerek sekizinci kattan atlayarak hayatına son verdi. İşte detaylar...

04 Haziran 2019 Salı 10:17
Borcunu Ödeyemeyen Genç 8. Kattan Atlayarak Hayatına Son Verdi!

Adana'da yaşayan 35 yaşındaki Egemen Ş, borçlarından dolayı bunalıma girerek sekizinci kattan atlayarak hayatına son verdi. İşte detaylar...

Adana'da Egemen Ş.(35), bir apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Egemen Ş.'nin borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edildi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir borçları yüzünden bunalımda olduğu öne sürülen Egemen Ş., bir apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan atladı. Beton zemine çakılan Egemen Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Egemen Ş.'nin annesi Nazlı Ş. ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Oğlunun yüzünü son kez görmek isteyen anneye polis izin vermedi. "Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi?" diye feryat eden Nazlı Ş.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Egemen Ş.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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