Bomba İddia: Gazete Habertürk Cuma Günü Kapanıyor

Gazete Habertürk hakkında bomba iddia !!

Edinilen son dakika bilgilerine göre 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan ve bu tarihten itibaren yayın hayatına devam eden Habertürk gazetesinin cuma günü yayın hayatının sonlanacağı iddia edildi.

SuperHaber.tv'de yer alan son dakika haberine göre Habertürk gazetesi son olarak cuma günü baskıya sunulacak ve bugün kamuoyuna dağıtılacak.

10 günlük kağıt stoğu kalan gazete, cuma günü son kez okurlarla buluştuktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam edecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA