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Bolu'da Zincirleme Kaza! 5 Kişi Yaralandı

Bolu'da 12:30 sıralarında meydana gelen zincirleme kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaştı.

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Bolu'da Zincirleme Kaza! 5 Kişi Yaralandı

Bolu'da 12:30 sıralarında meydana gelen zincirleme kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaştı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:34
Bolu'da Zincirleme Kaza! 5 Kişi Yaralandı

D-100 yolunun Abant Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazaya ilişkin detaylar kpss cafe adresinde. Ankara yönüne giden Şükrü Meral yönetimindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Şevki Gül'in idaresindeki 34 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Gül yönetimindeki otomobil de çarpmanın etkisiyle önünde duran Hakan Ercan'ın yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ŞEvki Gül ile yanındaki Gülten Gül ve Hafif ticari araç sürücüsü Şükrü Meral ile aynı araç içerisindeki Ayşe ve Ömer Meral yaralandı. İhbar üzerine olay yerinesağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahele olay yerinde yapıldı.

Daha sonra 5 yaralı ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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