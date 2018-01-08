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Bolu'da 6 Katlı İş Hanında Yangın! 1 Kişi Yaralandı

Bolu'da 6 katlı iş hanında yer alan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde olduğu öne sürülen 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Bolu'da 6 Katlı İş Hanında Yangın! 1 Kişi Yaralandı

Bolu'da 6 katlı iş hanında yer alan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde olduğu öne sürülen 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:15
Bolu'da 6 Katlı İş Hanında Yangın! 1 Kişi Yaralandı

Bolu'da 6 Katlı İş Hanında Yangın! 1 Kişi Yaralandı

Bolu'da 6 katlı iş hanında yer alan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde olduğu öne sürülen 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre, Bolu2nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir iş hanının giriş katında Eray T. 'ye ait olduğu öğrenilen CD satış yerinde yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören diğer iş yeri sahipleri yangına kendi imkanlarıyla müdahele etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınla ilgili soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında iş yerinde olduğu öne sürülen Eray Y'nin ağabeyi Emre T. ise diğer esnaflar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Emrah T. , olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. 

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