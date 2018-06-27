Bolu CTE Sözleşmeli Personel Alımı (İKM, Zabıt Katibi, İcra Katibi, Mübaşir, Teknisyen, Sağlık Memuru) Sonuçlar Açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımıyla ilgili duyurular art arda yayımlanıyor. Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalek Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı başvuru sonuçlarını açıkladı. Bolu Adliyesi'nden yapılan resmi duyuruda, İKM boy kilo ölçümüne katılacak adayların 29 Haziran'da saat 09.00'da Bolu Adliyesinde hazır bulunmaları gerektiğine dikkat çekilirken, "ATİNE; 29/06/2018 tarihinde yapılacak olan bayan ve erkek infaz ve koruma memurluğu boy kilo ölçümüne katılacak adayların saat:09:00’da Bolu Adliyesinde hazır bulunmaları, gelirken 4’er adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, 2 adet vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdan fotokopisini yanlarında getirmeleri gerekmektedir." denildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünün Sınav İlanları gereğince personel alımına ilişkin aday tespit listeleri aşağıda listelenmiştir.

ZABIT KATİPLİĞİ ADAY TESPİT LİSTESİ

İCRA KATİBİ ADAY TESPİT LİSTESİ

İNFAZ KORUMA MEMURU ADAY TESPİT LİSTESİ (BAYAN)

İNFAZ KORUMA MEMURU ADAY TESPİT LİSTESİ (ERKEK)

MAKİNE TEKNİSYENİ ADAY TESPİT LİSTESİ

MÜBAŞİR ADAY TESPİT LİSTESİ

SAĞLIK MEMURU ADAY TESPİT LİSTESİ

ŞOFÖR ADAY TESPİT LİSTESİ