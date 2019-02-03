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Boğaziçi Mezunu Ayşen Gruda Sorusunu Bilemedi!

Ekranların büyük ilgiyle takip edilen programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyenleri şaşırtan bir gece yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster programı son bölümde Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir kişi, Ayşen Gruda sorusunu bilemedi. Sosyal medyada Boğaziçili olsan ne olur yorumları yapıldı.

Boğaziçi Mezunu Ayşen Gruda Sorusunu Bilemedi!

Ekranların büyük ilgiyle takip edilen programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyenleri şaşırtan bir gece yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster programı son bölümde Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir kişi, Ayşen Gruda sorusunu bilemedi. Sosyal medyada Boğaziçili olsan ne olur yorumları yapıldı.

03 Şubat 2019 Pazar 10:12
Boğaziçi Mezunu Ayşen Gruda Sorusunu Bilemedi!

Ekranların büyük ilgiyle takip edilen programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyenleri şaşırtan bir gece yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster programı son bölümde Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir kişi, Ayşen Gruda sorusunu bilemedi. Sosyal medyada Boğaziçili olsan ne olur yorumları yapıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan kim Milyoner Olmak İster programında yarışan "bu programda olmak çocukluk hayali olan 23 yaşındaki Serra Erke isimli yarışmacı, yarışmaya İstanbul’dan katıldığını açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Serra Hanım, şu an işsiz olduğunu ve iş aradığını söyleyen Serra Hanım’ın yarışmadaki hedefinin 60.000 TL değerindeki ödül" olarak belirtti. Programda Serra Erke'ye sorulan, Ayşen Gruda sorusu sosyal medyayı ikiye böldü.

Çöpçüler Kralı filminde rol alan Hacer karakterinin sorulduğu soruda yarışmacı sosyal medyanın diline düştü. Boğaziçi Üniversitesi mezunu Serra, yarışmada bu soruda joker hakkı kullandı. Yarışmacı bu soruyu bilemeyince sosyal medyanın diline düştü.

PROGRAMIN SUNUCUSU MURAT YILDIRIM ARAYA GİRDİ

Yarışmacı programda baraj sorusunu aştı ve 15 bin lira kazanmayı garantiledi. Ancak bilemediği soru sonrası araya Murat Yıldırım girdi. Murat Yıldırım müthiş konuşmasıyla Ayşen Gruda'yı tüm Türkiye'ye anlatmış oldu. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu bu hafta başladı ve daha bir çok yarışmacı girecek ve bizleri güldürecek gibi duruyor.

İşte o anlar;

Son Güncelleme: 03.02.2019 12:27
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