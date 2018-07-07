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Bodrum'da Sahilde 12 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Çirkin Saldırı

Bodrum'da 12 yaşındaki erkek çocuğuna çirkin saldırı. Sahilde meydana gelen olayda 12 yaşındaki çocuğun imdadına çevredekiler yetişti.

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Bodrum'da Sahilde 12 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Çirkin Saldırı

Bodrum'da 12 yaşındaki erkek çocuğuna çirkin saldırı. Sahilde meydana gelen olayda 12 yaşındaki çocuğun imdadına çevredekiler yetişti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:09
Bodrum'da Sahilde 12 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Çirkin Saldırı

Tüyleri diken diken eden olayın adresi Bodrum oldu.

Edinilen son bilgilere göre 5 Temmuz’da Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan Paşatarlası Halk Plajı’nda denize girip güneşlenmekte olan ve 12 yaşında olduğu öğrenilen bir erkek çocuğa, iddiaya göre 42 yaşındaki Mahmut Ç. tarafından cinsel saldırıda bulunuldu. Çocuğun bağırarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım etmesi üzerine kaçmaya çalışan Mahmut Ç., çevredekiler tarafından yakalanıp tekme tokat dövülmeye başlandı.

Plajda görevli cankurtaranlar Halil İbrahim Pehlivan ve Kürşat Yağcı’nın durumu emniyet ekiplerine bildirmesi üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen polis ekipleri, Mahmut Ç.’yi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.

Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Mahmut Ç., tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahmut Ç.’nin darp edildiği sırada çekilip Facebook’ta paylaşılan fotoğrafları kısa sürede yayıldı.

Görgü tanıklarından evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen Ali Çakmak, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Önce yakını, akrabası zannettik. Ancak bir süre sonra çocuğa davranışları bir yakını ve akrabasına yakışmayacak şekilde olmaya başladı. Bir iki kez kendisini uyaranlar oldu. Ancak buna rağmen çocuğa tacizi sürdürdü. Çocuk rahatsız olup bağırarak yardım isteyince kaçmaya çalıştı. Ancak çevredekiler üzerine atladıkları bu kişiyi yakalayıp dövdü. Adalet suçlunun cezasını mutlaka verir, ancak bu ne cesaret ki yüzlerce kişinin önünde böyle bir şeyi yapmaya yeltenebiliyor"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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