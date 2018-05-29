Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bodrum'da Buğday Arazilerinde Yangın Çıktı!

Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Kemer mevkiindeki buğday arazilerinde dün henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı.

banner396

Bodrum'da Buğday Arazilerinde Yangın Çıktı!

Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Kemer mevkiindeki buğday arazilerinde dün henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı.

29 Mayıs 2018 Salı 15:40
Bodrum'da Buğday Arazilerinde Yangın Çıktı!

Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Kemer mevkiindeki buğday arazilerinde dün henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, yangına müdahele ettiler. bu sırada bazı tarla sahipleri balya haline getirdikleri ekinleri traktörlerle kurtarmaya çalıştılar. Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için çaba sarf edildi. Çiftçilerin yaklaşık 60 dönümlük etkili arazisi kül oldu.

Jandarma Ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, etrafta elektrik tellerine çarpan kuşlara rastladı. Yangının kuşlar sebebiyle çıkmış olabileceği bildiriliyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BodrumBodrum Buğday Arazileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fahrettin Yokuş :Korkmayacağız, Müslüman Adam İnsandan Değil, Allah'dan Korkar
Fahrettin Yokuş :Korkmayacağız, Müslüman Adam İnsandan Değil, Allah'dan Korkar
Aile Konuştu , Skandal Ortaya Çıktı! Çorum'daki Gizemli Kızın Ailesi Gazeteciler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak!
Aile Konuştu , Skandal Ortaya Çıktı! Çorum'daki Gizemli Kızın Ailesi Gazeteciler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak!
KYK Şoför, Diyetisyen, Psikolog ve Büro Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman?
KYK Şoför, Diyetisyen, Psikolog ve Büro Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim