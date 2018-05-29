Bodrum'da Buğday Arazilerinde Yangın Çıktı!

Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Kemer mevkiindeki buğday arazilerinde dün henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, yangına müdahele ettiler. bu sırada bazı tarla sahipleri balya haline getirdikleri ekinleri traktörlerle kurtarmaya çalıştılar. Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için çaba sarf edildi. Çiftçilerin yaklaşık 60 dönümlük etkili arazisi kül oldu.

Jandarma Ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, etrafta elektrik tellerine çarpan kuşlara rastladı. Yangının kuşlar sebebiyle çıkmış olabileceği bildiriliyor.

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