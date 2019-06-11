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BJK TV'nin ekranı kararıyor: Bütün çalışanlar işten çıkarıldı

Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi ve bütün çalışanların sözleşmeleri feshedildi. Kanalın yayınlarına YouTube üzerinden devam edeceği öğrenildi.

BJK TV'nin ekranı kararıyor: Bütün çalışanlar işten çıkarıldı

Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi ve bütün çalışanların sözleşmeleri feshedildi. Kanalın yayınlarına YouTube üzerinden devam edeceği öğrenildi.

11 Haziran 2019 Salı 20:50
BJK TV'nin ekranı kararıyor: Bütün çalışanlar işten çıkarıldı

BJK TV'de çalışanların sezon içerisinde maaşlarının sürekli geç ödenmesi, hatta 6 aylık dönemlerde maaş alamalarının ardından kanalın kapatılacağı öğrenildi.

Yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedilececeği duyuruldu. Kanalın ise bir süre daha Youtube üzerinden yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.

'BEN DAHİL KİMSE İZLEMİYOR'

Başkan Fikret Orman, son seçim öncesi, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor" diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.

MAAŞ KRİZİ

Bilindiği üzere Siyah-Beyazlı kulüpte uzunca bir süredir maaş krizi devam ediyor. Kulüp personellerinin 2 aydır, amatör branş çalışanlarının ise 4 aydır maaşlarının ödenemediği ifade ediliyor.

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