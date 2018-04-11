Bitlis'ten Kahreden Haber: Patlamada Jandarma Uzman Çavuş Şehit Oldu

Son dakika haberi Bitlis'ten geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde bölücü terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'nin infilak etmeesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Yaşanan acı olayla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde önceki akşam saat 20:30 sularında intikal halinde olan jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın, araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamad şu ifadelere yer verildi: "Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA