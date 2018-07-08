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Bitlis'ten Acı Haber Geldi! 2 Yaşındaki Kayıp Yusuf'un Cansız Bedeni Bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 yaşındaki Sami Yusuf, evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

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Bitlis'ten Acı Haber Geldi! 2 Yaşındaki Kayıp Yusuf'un Cansız Bedeni Bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 yaşındaki Sami Yusuf, evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:59
Bitlis'ten Acı Haber Geldi! 2 Yaşındaki Kayıp Yusuf'un Cansız Bedeni Bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 yaşındaki Sami Yusuf, evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

Ahlat, Yuvadamı köyünde yaşayan Yusuf, evinin önünde oyun oynadığı esnada kayıp oldu. Tarladan dönen anne, minik çocuğu göremeyince yakınlarına haber verdi. Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama çalışması başlattı.

Köylülerin de desteğiyle 24 saati aşan çalışmalar sonucunda eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında minik Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 08.07.2018 12:08
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BitlisBitlis Acı Haber
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