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Bitlis'ten Kahreden Haber: Patlamada Jandarma Uzman Çavuş Şehit Oldu

Yasa boğan haberin adresi Bitlis oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Jandarma şehit oldu.

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Bitlis'ten Kahreden Haber: Patlamada Jandarma Uzman Çavuş Şehit Oldu

Yasa boğan haberin adresi Bitlis oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Jandarma şehit oldu.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:11
Bitlis'ten Kahreden Haber: Patlamada Jandarma Uzman Çavuş Şehit Oldu

Son dakika haberi Bitlis'ten geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde bölücü terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'nin infilak etmeesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Yaşanan acı olayla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde önceki akşam saat 20:30 sularında intikal halinde olan jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın, araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamad şu ifadelere yer verildi: "Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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Son DakikaJandarmaBitlis şehit
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