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Bitlis'te Polis Memuru İntihar Etti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erdem G. lojmanda tabancasıyla yaşamına son verdi. Olay , bugün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi

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Bitlis'te Polis Memuru İntihar Etti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erdem G. lojmanda tabancasıyla yaşamına son verdi. Olay , bugün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:53
Bitlis'te Polis Memuru İntihar Etti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erdem G. lojmanda tabancasıyla yaşamına son verdi. Olay , bugün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan evli ve 1 çocuk babası polis memuru Erdem G. , evinde beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesi üzerine odaya giren komşular , Erdem G'yi kanlar içinde bulunca polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Erdem G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erdem G'nin cezanesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdem G'nin FETÖ soruşturması çerçevesinde açığa alındığı 2 ay önceyse göreve iade edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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BitlisBitlis Polis Memuru
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