Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.577
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3683
EURO
6.3439
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti

Bitcoin Safiye tutuklandı

Aydın’da, kendisini ’ekonomist-broker’ olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 ’bitcoin’ karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa’da yakalanıp, Aydın’a getirilen Safiye Gökçen Yüce, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bitcoin Safiye tutuklandı

Aydın’da, kendisini ’ekonomist-broker’ olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 ’bitcoin’ karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa’da yakalanıp, Aydın’a getirilen Safiye Gökçen Yüce, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:29
Bitcoin Safiye tutuklandı

Aydın’da, kendisini ’ekonomist-broker’ olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 ’bitcoin’ karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa’da yakalanıp, Aydın’a getirilen Safiye Gökçen Yüce, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçen Yüce,  Bursa'da yakalanmıştı.

Yüce, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 

Anahtar Kelimeler:
bitcoin safiye tutuklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu'nun ilk tanıtımı yayınlandı
Hekimoğlu'nun ilk tanıtımı yayınlandı
Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihar etti!
Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihar etti!
Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim