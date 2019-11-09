bitcoin safiye tutuklandı

Aydın’da, kendisini ’ekonomist-broker’ olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 ’bitcoin’ karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa’da yakalanıp, Aydın’a getirilen Safiye Gökçen Yüce, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçen Yüce, Bursa'da yakalanmıştı.



Yüce, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.