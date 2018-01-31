Bitcoin Gaspçıları Yakalandı! 182 Bin Dolarla Alem Yapmışlar

İstanbul'dan Antalya'ya sanal para almak için gelen 2 kişinin 182 bin dolarını silahla gasp ettiği öne sürülen 4 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin bir eğlence merkezinde alem yaparken yakalandığı, şüphelilerden birinin yurt dışına kaçtığı diğerininse savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi.

8 Aralık 2017'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde , Ukrayna'da yaşadığı öğrenilen Mustafa Kerimov Antalya'da anlaştığı şahıslardan bitcoin almak için İstanbul'da yaşayan kuzenlerini gönderdi. 182 bin dolar karşılığında anlaştıkları bitcoin alışverişini gerçekleştirmek için Antalya havalimanına gelen 2 kuzen, araç kiraladıklar ve A.A., K.K., S.H. ve T.Ç isimli şahıslarla buluşarak pazarlığa başladılar.

İddialara göre, alışveriş esnasında zanlılardan birisi silahını çekerek kuzenlerin yanında getirdiği para poşetini zorla aldı. Şüpheliler daha sonra hızla bölgeden ayrıldı. Olayın ardından iki kuzen polise giderek durumu bildirdi. Polis ekiplerinin uzun süren araştırmaları neticesinde şahısların kimlikleri ve yerleri belirlendi. A.A. isimli şahsın yurt dışına kaçtığı öğrenilirken, 2 zanlı bir meyhanede eğlenirken yakalandı. Daha sonra diğer zanlı savcılığa gidrek kendisi teslim oldu. Gözaltındaki şahısların emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA